نيمار يغلق ملف العودة إلى برشلونة ويُخطر باريس بالاستمرار

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن تطورات جديدة بشأن تفكير نيمار دا سيلفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة مجدداً إلى برشلونة خلال الصيف الحالي.

وأكد التقرير، أن نيمار أصبح الآن بعيداً عن برشلونة، وتكون لديه اقتناع بأفضلية البقاء ضمن صفوف فريقه الفرنسي حتى الموسم المقبل على الأقل، مشيراً إلى أن التأثر المالي للأندية بسبب توقف النشاط لتداعيات

وأشار، إلى أن نيمار أبلغ إدارة ناديه الفرنسي، بقراره النهائي ولعب موسم آخر هو الرابع له مع الفريق الفرنسي، ليغلق ملف انتقاله إلى الليجا الصيف الحالي بصفة نهائية، بعدما فارقه الشعور بالندم على الرحيل عن فريقه السابق برشلونة قبل ثلاثة أعوام.

بأفضلية البقاء ضمن صفوف فريقه الفرنسي حتى الموسم المقبل على الأقل، مشيراً إلى أن التأثر المالي للأندية بسبب توقف النشاط لتداعيات كورونا يعد من الأسباب الرئيسية لعدم اتخاذ برشلونة خطوات جادة في طريق المفاوضات مع نيمار.وأشار، إلى أن نيمار أبلغ إدارة ناديه الفرنسي، بقراره النهائي ولعب موسم آخر هو الرابع له مع الفريق الفرنسي، ليغلق ملف انتقاله إلى الليجا الصيف الحالي بصفة نهائية، بعدما فارقه الشعور بالندم على الرحيل عن فريقه السابق برشلونة قبل ثلاثة أعوام.

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