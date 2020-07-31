الفيفا يكلف اللجنة الخماسية بثلاث مهام بعد قرار المد

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بثلاثة مهام جديدة بعد مد فترة عملها ٤ شهور.

وتضمن خطاب الفيفا الخاص بمد عمل اللجنة، ٣ مهام ممثلة في تسيير أعمال اتحاد الكرة اليومية، الانتهاء من إعداد لائحة النظام الأساسي واعتمادها من الجمعية العمومية، الاشراف على انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.

قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني

بتسوية الأزمة التي حدثت مؤخرا مع الشركة الراعية ، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وقيادات الشركة وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقا بين السيدين عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري وزكي عبد الحميد العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة الراعية على تسوية المستحقات السابقة مما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما ، حيث توصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية ، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة.كان الاتحاد المصري قد سبق أن أعلن عن تحمله لنفقات تقنية VAR بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.