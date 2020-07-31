نابولي يخطف صفقة نيجيرية من ليفربول

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا، مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين قادمًا من نادي ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي نابولي، بيانًا رسميًا، منذ قليل، عبر موقعه الالكتروني الرسمي وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع

التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" أكد فيه التعاقد مع فيكتور أوسيمين في صفقة قياسية.

وأتم نابولي التعاقد مع فيكتور أوسيمين في صفقة وصلت قيمته إلى حوالي 50 مليون يورو، كأغلى صفقة

في تاريخ نابولي الإيطالي.

وتفوق فيكتور أوسيمين كأغلى صفقة في تاريخ نابولي على المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي كان انتقل لصفوف الفريق الإيطالي عام 2013 مقابل 39 مليون يورو قادماً من ريال مدريد.

وكان لاعب ليل الفرنسي على رادار ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، إلا أنه لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.