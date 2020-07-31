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جوارديولا يعترف: ليفربول كلوب أكثر فريق أتعبني في مشواري التدريبي

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كشف المدرب الإسباني المخضرم بيب جواريدولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أقوى فريق واجهه في مسيرته حتى الآن، مضيفًا أن قادر على قلب النتيجة في إياب ثمن نهائي ، في المباراة التي تجمع  السابع من أغسطس المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها قنوات "دازن" العالمية، اليوم الجمعة، " إن أقوي فريق واجهته في مشواري التدريبي، هو هذا العام

وفي العام الماضي، وبفارق كبير عن أي ناد آخر، ولاعبوهم لديهم قوة عقلية كبيرة، ويورجن كلوب هو المنافس الذي جعلني كيف أفكر في إمكانية التغلب عليه أكثر من أي مدرب آخر".

وعدد بيب مزايا الريدز قائلا: "ليفربول فريق يستغل المساحات بأفضل صورة ممكنة سواء في الهجوم أو الدفاع، إنه يمتلك قوة في الاستراتيجية

وعلى المستوى العقلي والبدني وهو أكثر فريق أبذل مجهودًا كبيرًا للتفكير في حلول للتغلب عليه".

وأضاف مدرب السيتي: "المنافس الأصعب لي على الإطلاق يبقى ليفربول عندما وصلت إلى إنجلترا كانوا أضعف قليلًا، ولكن هم أكثر فريق أرهقني طوال مشواري التدريبي".

وكان فريق ليفربول ومانشستر سيتي قد تنافسا بشكل كبير في الموسم المنقضي والموسم السابق، في السيطرة على ودوري أبطال أوروبا، حيث توج الريدز بدوري الأبطال العام الماضي ولقب البريميرليج الموسم الحالي، بعد أن توج السيتي بلقبي الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين على التوالي.

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