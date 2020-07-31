رسميًا.. نابولي يشتري فيكتور أوسيمين بمبلغ فلكي

أعلن نادي نابولي الايطالي تعاقده مع المهاجم الدولي النيجيري “فيكتور أوسيمين”، مساء اليوم الجمعة، دون توضيح المقابل المادي الذي تحصلت عليه إدارة ليل الفرنسي للسماح بانتقال اللاعب الشاب.

وادعت وكالات ومواقع فرنسية وصول قيمة الصفقة الى حوالي 80 مليون يورو، وهو نفس المبلغ الذي انتقل به اللاعب الإفواري نيكولاس بيبي من ليل إلى آرسنال في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولفت فيكتور أوسيمين الأنظار خلال النصف الأول من الموسم الحالي 2020/2019 بتسجيل 13 هدفًا في الدوري الفرنسي الذي ألغي بسبب فيروس كورونا.

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واستطاع أوسيمين تمثيل منتخب نيجيريا الأول في جولتين من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم افريقيا 2021 التي تأجلت حتى عام 2022 بعد فيروس كورونا.

وتعتقد صحف إيطالية أن قيمة الصفقة وصلت إلى 70 مليون يورو، على أن يسدد نابولي مبلغ عشرة ملايين يورو خلال الموسم المقبل إذا ما سجل أوسيمين عدد معين من الأهداف، وقاد الفريق لاحتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.