غوارديولا يشيد بزيدان قبل المواجهة المرتقبة بينهما في دوري الأبطال



أشاد الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي بنظيره الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل أسبوع من المواجهة المرتقبة للفريقين في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ويلتقي المدربان في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية الأم، في السابع من آب/أغسطس على ملعب الاتحاد في مانشستر، في مواجهة ثأرية للنادي الملكي الباحث عن قلب خسارته ذهاباً على أرضه في مدريد بنتيجة 1-2، قبل تعليق منافسات المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتأتي المباراة بعد موسم محلي مطوّل شهد تتويج ريال بطلاً للدوري الإسباني، وخسارة سيتي لقبه بطلاً لإنكلترا، لصالح غريمه الشمالي ليفربول.



واعتبر غوارديولا أنّ زيدان "يحقق نجاحاً جيداً في كرة القدم، في الأوقات الجيدة كما في الأوقات السيئة".



وأضاف: "عندما تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا 2016، 2017، 2018، وتخطف اللقب المحلي في إسبانيا مرتين من برشلونة 2017 و2020، يكون كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لك".



وأضاف المدرب السابق لبرشلونة والفائز معه باللقب الأوروبي مرتين أنا سعيد لأنّ الأمور تسير على ما يرام بالنسبة له.



وتطرق غوارديولا إلى المباراة القارية المقبلة التي سيدخلها فريقه بعدما: "حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب، لكن إذا لعبنا بطريقة أننا نريد الحفاظ على هذه النتيجة، سنواجه صعوبة كبيرة في اجتيازها".



وتابع: "ليس علينا أن نفكر كثيراً في الميزة المتوافرة لنا، التقدم ذهاباً (إذا كان ثمة فريق قادر على قلب الأمور، فهو هذه الفرق الكبيرة) ومنها ريال مدريد".



المصدر: فرانس برس