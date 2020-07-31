رياضة | ضربة قوية للريال.. لايبزيج يعلن تجديد عقد أوباميكانو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للريال.. لايبزيج يعلن تجديد عقد أوباميكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي لايبزج الألماني اليوم الجمعة تجديد عقد مدافعه دايوت أوباميكانو لمدة عامين، ليظل اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023 .

وكان الفرنسي الدولي أوباميكانو صاحب الـ21 عامًا قد انضم إلى لايبزج قبل ثلاثة أعوام قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي، وتطور حتى أصبح عنصرا أساسيا في لايبزج الذي أحرز المركز الثالث في الموسم المنقضي من الدوري الألماني (بوندسليجا)، والذي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

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وقال أوباميكانو في بيان نشره النادي :"فريقنا الشاب المتحمس هو جزء من نادي طموح. أود اتخاذ الخطوة المقبلة مع لايبزج والوصول معه إلى أهدافنا، لأنني مقتنع بالأسلوب الذي نطبقه في كرة القدم."

وقال ماركوس كروش مدير الكرة بنادي لايبزج :"نجحنا في الاحتفاظ بخدمات واحد من أهم لاعبينا ، الذي يعد عنصرا أساسيا بالنادي ويطبق الأسلوب الذي نرغب به كفريق."

وتردد أن أوباميكانو وقع عقدا جديدا مشابها لعقد المهاجم الألماني تيمو فيرنر الذي رحل للانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي، ويقضي بإتمام فترة التعاقد أو الرحيل في 2021 بشرط حصول النادي على 50 مليون يورو (59 مليون دولار).