رياضة | بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعودة نجم الفريق المعار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب فايلر، باستعادة عمار حمدي، من إعارته خارج صفوف الأهلي في نهاية الموسم، مؤكدًا أهمية تواجده في صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

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وخرج عمار حمدي معارًا إلى صفوف طلائع الجيش منذ يناير الماضي ولمدة 6 أشهر، إلا أن المدرب السويسري يرغب في عودة اللاعب نظرًا لتألقه وحاجته إلى خدمته.

ويمتلك عمار حمدي عرضين للإعارة من ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب يفضل الإنتقال إلى صفوف الاتحاد رافضًا العودة للأهلي أو الانتقال إلى بيراميدز، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، ليمكنه المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.