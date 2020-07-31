رياضة | سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، رفض التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن زيدان رفض ضم الكانتارا لاعب برشلونة السابق وبايرن ميونخ الحالي.

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وكان بايرن ميونخ قد حدد مبلغ ما بين 30 و35 مليون يورو لم يريد الحصول على خدمات تياجو ألكانتارا لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتابع الموقع، أن أحد الوسطاء قام بعرض ألكانتارا على ريال مدريد، إلا أن زيدان رفض ضم اللاعب بصورة نهائية، بسبب أن تياجو يبلغ من العمر 29 عامًا.

وأشار الموقع، أن زيدان لا يرى في اللاعب أي إمكانيات فنية تفوق كل من لوكا مودريتش أو توني كروس أو إيسكو، لاعبو الفريق الملكي.