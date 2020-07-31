رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر يونايتد في حال انضمام سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من ضم الجناح الإنجليزي الدولي جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وطبقاً لما ورد عن صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مسؤولي الناديين اقتربوا من وضع اللمسات النهائية للصفقة، والتي تقترب من مبلغ 105 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة، أن تأهل اليونايتد لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ساعد كثيراً في موافقة اللاعب على الانضمام للشياطين الحمر.

ويجيد سانشو اللعب بشكل جيد في مركزي الجناح الأيمن والجناح الأيسر، ومن ثم سيشكل ثلاثي هجومي قوي، رفقة الثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد.

Advertisements

ومن المحتمل أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد خلال الموسم القادم مع تواجد سانشو على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف – لوك شاو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديز – بول بوجبا.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد – جادون سانشو.