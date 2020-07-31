رياضة | قرار مفاجئ في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية، أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي، إلى إلغاء منصب نائب رئيس قطاع الناشئين في التشكيل الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
حيث أبلغ خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أنه ليس في حاجة إلى تعيين نائبًا له.
وكان هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، قد اعتذر عن منصب نائب رئيس قطاع الناشئين والمدير الإداري، خلال الفترة الأخيرة.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد أسند مهمة رئاسة قطاع الناشئين لخالد بيبو بدلًا من فتحي مبروك.