شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحدد سعر تياجو فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تقرير صحفى ألمانى إن بايرن ميونخ حدد سعر لاعب وسطه الإسبانى، تياجو ألكانتارا، القريب من الرحيل هذا الصيف.

وينتهى عقد ألكانتارا (29 عامًا) مع بايرن، بنهاية الموسم المقبل، ويهتم أكثر من نادٍ بضمه حاليًا، أبرزهم ليفربول. وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن العملاق البافارى حدد 30 مليون يورو، للموافقة على رحيل نجم برشلونة السابق، لكن النادى لم يتلق أى عروض رسمية حتى الآن.

ويعتمد تخطيط إدارة بطل البوندسليجا، على بيع لاعبين، مثل تياجو وكورينتين توليسو، من أجل توفير أموال لضم جناح آخر، بعد ليروى سانى الوافد من مانشستر سيتى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن يأمل التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان بشأن اللاعب الكرواتى، إيفان بيريسيتش، حيث يحاول تقليل قيمة بيعه وراتبه. لاعب كرة قدم إسبانى ويحمل أيضاً الجنسية البرازيلية يلعب حالياً لصالح نادى الدرجة الأولى بايرن ميونخ الألمانى منذ 2012 فى مركز الوسط المهاجم، ولعب لمنتخب إسبانيا تحت 21.