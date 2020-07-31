شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ معسكره الأخير فى برج العرب استعدادًا للمصرى والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل اليوم «السبت»، الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك معسكره الثالث المغلق والنهائى، فى أحد فنادق مدينة برج العرب، وذلك استعدادا لعودة منافسات الدورى العام، يوم 6 أغسطس الجارى، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستهل الزمالك مواجهاته فى البطولة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى، على ملعب برج العرب، ثم مواجهة الاتحاد السكندرى، على ملعب برج العرب، يوم 10 أغسطس المقبل.

وسيستمر المعسكر على الأقل حتى الانتهاء من مباراة زعيم الثغر، ثم سيعود الفريق للقاهرة استعدادا لباقى المباريات سواء محلية أو قارية.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، قد استقر على استمرار 5 ناشئين مع الفريق الأول خلال المعسكر الجارى ويدرس بقاءهم مع الأبيض حتى نهاية الموسم الحالى، بعد تألقهم فى معسكرى برج العرب، وظهورهم بشكل رائع فى المباريات الودية.

وأبلغ كارتيرون جهازه المعاون، باستمرار حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد، مؤكدا أن اللاعبين الخمسة سينجحون مع الفريق خلال الفترة المتبقية لما يمتلكونه من شخصية داخل الملعب ومقومات فنية تتيح لهم الاستمرار مع الكبار.

كما قرر الجهاز الفنى، الاكتفاء بالمباريات الودية الخمس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى، استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية، وأكد المدير الفنى أنه لن يخوض أى مباراة ودية خلال المعسكر الذى انطلق اليوم.

فيما انتهى كارتيرون، من وضع برنامج تدريبى وتأهيلى خاصًا للثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم المحترفين فى صفوف الفريق، لخوضه عقب وصولهما إلى القاهرة، وانضمامهما للتدريبات، استعدادا لعودة منافسات الدورى العام، يوم 6 أغسطس الجارى، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستهل الزمالك مواجهاته فى البطولة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى. فيما أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا، دعمه للاعبين الناشئين الذين شاركوا مع الزمالك خلال المباريات الودية الماضية فى معسكرى برج العرب الماضيين، بعد ظهورهم بشكل مميز خلال المباريات، وتسببهم بشكل كبير فى تحقيق الفريق نتائج إيجابية خلال المباريات التى شاركوا فيها. من جانبه، أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، أن اللاعبين سيخضعون لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق معسكر الفريق اليوم «السبت»، للاطمئنان على اللاعبين عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يرغب طبيب الفريق أن يأخذ كافة احتياطاته لعدم إصابة أى لاعب بالفيروس خلال الفترة المقبلة حتى لا يخسره الزمالك فى المنافسات الرسمية.

وفى شأن مختلف، رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، الإعلان عن أى صفقات جديدة تم التعاقد معها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه سيعلن عن الصفقات فى نهاية الموسم، حفاظا على استقرار الفريق وتجنبا للفتنة خصوصا مع الاستعدادات الجادة لعودة الدورى ودورى أبطال إفريقيا.

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وشدد رئيس الزمالك على أن القلعة البيضاء حسمت صفقات قوية ستسعد كل الجماهيرالزملكاوية وتحقق طموحاتهم فى حصد البطولات، وكل شىء يتم بالتنسيق مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى صاحب الرأى فى كل القرارات الفنية.