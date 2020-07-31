شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فايلر تُبقِى على جيرالدو وأجايى فى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، نصائح للثنائى المحترف جونيور أجايى وجيرالدو دا كوستا، على هامش المران الجماعى على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك للحفاظ على مكانيهما فى الفريق وعدم الرحيل بنهاية الموسم، وطالبهما ببذل قصارى جهدهما فى المران والعمل على تطوير قدراتهما ورفع معدلات اللياقة الفنية والبدنية، بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما.

وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك فى إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلى لاستئناف بطولة الدورى التى توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس الجارى، ويستهلها الأهلى يوم 9 من الشهر نفسه بمواجهة إنبى، كما يستعد الفريق لمباراتى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى فى سبتمبر وأكتوبر المقبلين. ومن جانبه، أكد المدرب السويسرى أن الأهلى لديه فرصة كبيرة فى تحقيق دورى الأبطال الإفريقى، موضحًا أن كل فريق من الفرق الأربعة لديه نسبة 25% لتحقيق اللقب، وأنه يعى تمامًا أن حلم التتويج باللقب يبقى مشروعًا، ولكن تحقيقه يحتاج إلى مجهود كبير.

وأشار: «لدينا مباراة مهمة جدًا أمام الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وعلينا التعامل معها بكل قوة قبل لقاء العودة وبعدها نفكر فى التالى».

وأضاف: «شخصيتى تميل إلى التأقلم مع الظروف التى أمر بها، وعلينا حاليًّا التعامل مع نظام البطولة الإفريقية الذى يشهد خوض نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على مباراتين ذهابًا وإيابًا». وأوضح: «أرى أن خوض المباراة من لقاء واحد أسهل نسبيًّا، ولكن فى النهاية نتعامل مع الوضع الحالى والتصور المطروح فى هذا الصدد». وقال: «أتقبل أى ظروف ومتغيرات، ولا أشغل نفسى على الإطلاق بشأن خوض المباراة من مواجهة واحدة أو مواجهتين، ولكنْ لدينا هدف واحد وهو تحقيق الفوز من أجل استكمال المشوار حتى النهاية». من جهة أخرى، تلقت إدارة النادى خطابًا من الاتحاد المصرى لكرة القدم، يطلب خلاله استدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2001، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى للشباب المقرر انطلاقه فى 5 أغسطس المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا. وقع اختيار ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، على كل من حمزة علاء (حارس مرمى) ومحمد المغربى (مدافع) ومحمد أشرف (ظهير أيسر) وأحمد أشرف (صانع ألعاب) وأحمد نبيل «كوكا» (لاعب وسط)، وذلك من أصل 17 لاعبًا تم استدعاؤهم للمعسكر. وينطلق المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب فى 5 أغسطس المقبل، ويستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، وهو موعد السفر إلى تونس من أجل المشاركة فى بطولة تصفيات دول شمال إفريقيا التى تقام بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب، بنظام دورى من دور واحد، ويتأهل من خلالها الفريقان صاحبا المركزين الأول والثانى إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب. وعلى الصعيد الإدارى، كلف محمود الخطيب، رئيس النادى، الإدارة القانونية بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادى الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير فى الفيديو الذى بثته صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أمس، والذى حاول فيه التأثير على سير التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ١٢ المقدمة من رئيس الأهلى ضد رئيس الزمالك.. جاء تكليف رئيس الأهلى للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادى بموقفه، وعدم التفريط فى حقوق الأهلى وقياداته ورموزه.

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