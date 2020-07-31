شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو وأبوريدة والجناينى يحسمون موعد انتخابات الجبلاية.. وجمعية طارئة فى سبتمبر لاعتماد اللائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الذى عقده السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عبر تقنية زووم بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى «كاف» وهانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤقتا، لتحديد مصير اللجنة الخماسية، عن الاتفاق على إقامة انتخابات لاختيار مجلس جديد، وتم رفض فكرة تعيين لجنة جديدة أو التمديد لمدة مماثلة لأعضاء اللجنة الحاليين.

وأسفر الاجتماع عن ضرورة عقد جمعية عمومية فى شهر سبتمبر المقبل لتعديل اللائحة والاطلاع على بنودها، على أن تتم الدعوة لعقد انتخابات فى مده أقصاها نوفمبر من العام الجارى.

واستقر إنفانتينو على التمديد للجنة الخماسية لمدة 3 أشهر لحين عقد الجمعية العمومية وإدارة الانتخابات المقبلة، وأكد أن مدة فترة المجلس الجديد سواء كانت سنة أو أربع سنوات أمر يخص اللوائح الداخلية المصرية سواء من قبل وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك محاولات مكثفة يجريها عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية ومحمد فضل عضو اللجنة مع رئيسى الاتحاد الدولى والإفريقى لإقناعهما بضرورة مد عمل اللجنة لمدة 6 أشهر على أن تنتهى فى فبراير المقبل، وذلك من أجل الانتهاء من كافة الأنشطة التى بدأتها اللجنة وعدم منح المجلس الجديد إمكانية إلغاء هذه الأنشطة.

كما اشتكى الجناينى وفضل من تصريحات أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، بسبب إصرار مجاهد على معارضة المجلس وكشف ما يدور داخل اللجنة، وإعلانه أن اللوائح والقوانين لا تسمح بمد فترة اللجنة المؤقتة ويجب إجراء انتخابات.

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