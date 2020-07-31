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أموال ميلان تهدد أحلام ريال مدريد في ضم مبابي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

يبدو أن أحلام نادي ريال مدريد الإسباني، في التوقيع مع نجم نادي باريس سان جيرمان، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لن تكون وردية أو سهلة المنال بسبب نادي ميلان الإيطالي. ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، من بين آخرين، يحاولون التعاقد مع نجم سان جيرمان، ولكن ميلان قد يكون المنافس الأقوى من بين هولاء. وينتهي عقد مبابي في صيف 2022، ويرفض اللاعب صاحب 21 عاماً، تجديد عقده حتى الآن. وتولت مجموعة الاستثمار الأمريكية القوية "إليوت" إدارة نادي ميلان الإيطالي، برأس مال يزيد عن 35 مليار دولار. تؤكد وسائل الإعلام أن إليوت سيضخ حوالي 100 مليون يورو، لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي للنادي. موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أكد أن صندوق إليوت يريد أن يكون مبابي هو جوهرة الفريق في الموسم بعد المقبل. ومن المقرر أن يرصد ميلان مبلغ ضخم من أجل التعاقد مع اللاعب، والتفوق على ريال مدريد، في صراع التعاقد مع الجوهرة الفرنسية. ويعاني الفرنسي الدولي من التواء في الكاحل، وسيغيب لمدة 3 أسابيع على الأقل، مما قد يجعله يغيب عن ربع نهائي أمام أتالانتا في 12 أغسطس (آب).


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