ريال مدريد عينه على جوهرة موناكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

أكدت التقارير الصحافية، بأن ريال مدريد الإسباني يفكر في ضم لاعب موناكو، الموهبة الفرنسية بينوا بادياشيل، والذي قدم مستويات رائعة رفقة فريقه. أثبت اللاعب 19 عاماً نفسه كلاعب أساسي وشخصية رئيسية بمباريات فريقه في الأشهر 18 الماضية، وحصل على تقييمات رائعة بجانب غيليك. وكان بادياشيل قام بتمديد عقده رفقة ناديه في ديسمبر (أيلول) من عام 2019، حيث يرتبط بعقد طويل الأجل رفقة نادي الإمارة الفرنسية ينتهي في صيف عام 2024. ومع ذلك وعلى الرغم من ارتباطه بعقد طويل مع موناكو، فإن التقارير الإسبانية أكدت بأن مدرب "الميرنغي"، زين الدين زيدان، واثق من ضمه. وأفادت التقارير بأن زيدان يحرص على تدعيم دفاعاته بصورة جيدة قبل بداية الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يقوم سيرجيو راموس بتمديد عقده مع الفريق خلال الأسابيع المقبلة. كما من المحتمل أن يرحل لاعب الفريق ناتشو فيرنانديز هذا الصيف، وسيترك الدفاع به الثلاثي راموس وفاران وميليتاو فقط. ويستهدف زيدان ضم بدياشيل لكي يحل بديلاً لناتشو القريب من الرحيل، ومن أجل تدعيم الدفاع بلاعب شاب قادر على قيادة الخط الخلفي على المدى البعيد.

