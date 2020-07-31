بارتوميو يصدم الأرجنتيني لاوتارو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

أكدت صحيفة آس الإسبانية، أن رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، قرر إيقاف المفاوضات مع مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، لتتبدد أحلام الفريق في ضمه هذا الصيف. أشارت الصحيفة أن خزائن برشلونة تكبدت خسائر مقدارها 200 مليون يورو في موسم 2019-2020، والتي يمكن أن تترك 800 مليون يورو فقط للموسم المقبل. وأفادت التقارير الصحافية بأن برشلونة نجح في إغلاق الاتفاق بالفعل مع اللاعب للتوقيع للفريق لمدة 5 أعوام، مقابل حصوله على 12 مليون يورو في الموسم، وكانت المحادثات مع إنتر ميلان تسير على النحو الصحيح، ولكن فكرة إجراء صفقات تبادلية لن تكون كافية. ولا يمكن أن تستجيب توجهات بارتوميو الجديدة إلا بالمنطق فقط، حيث لن تكون هناك تدعيمات كبير للفريق، إذا لم ينجح في تحقيق مبيعات كبيرة مثل بيع نجوم كُثر أمثال صامويل أومتيتي، رافينيا ألكانتارا، توديبو، كارليس ألينا، وكذلك كوتينيو، وديمبيلي، إذا لزم الأمر. ويبقى أنطوان غريزمان مجرد بطاقة سوف يستخدمها الفريق في حال رغبته بضم مهاجم باريس سان جيرمان، نيمار جونيور. ويرتبط قرار بارتوميو أيضاً بتحذيرات رابطة "الليغا" لبرشلونة بأنها لا ترى بأن صفقة انتقال آرثر ميلو ليوفنتوس تعد ربحاً للفريق، ولا تتعدى كونها صفقة تبادلية مع بيانيتش.

