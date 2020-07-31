غوارديولا يخشى "ريمونتادا" ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

اعتبر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أنه إذا كان هناك فريق قادر على قلب النتيجة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في 7 أغسطس (آب) المقبل، فهو ريال مدريد. و في مقابلة مع قنوات دازن نشرت الجمعة، قال المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ: "خرجنا بنتيجة جيدة في مباراة الذهاب (الفوز 2-1 على ملعب سانتياغو بيرنابيو)، إذا لعبنا معتمدين على هذه النتيجة، فسوف نواجه الكثير من الصعوبات للتأهل". وأضاف: "لا ينبغي أن نفكر كثيراً في النتيجة الجيدة التي لدينا، نحن نعلم أنها ميزة، لكن إذا كان هناك فريق يمكنه قلب الطاولة، فهي هذه الفرق الكبرى، مثل برشلونة أو بايرن أيضاً، إنهم يعرفون هذه المسابقات ويعرفون كيف يلعبونها". وحول منافسه على رأس الإدارة الفنية للخصم، الفرنسي زين الدين زيدان، لم يتفوه غوارديولا سوى بالثناء. وقال عن مدرب الريال: "كلاعب كان رائعاً.. كم كنت أتمنى أن ألعب معه! لقد كان من سوء الحظ أن أجده خصماً لي في منتخب فرنسا، إنه يلعب كرة القدم بشكل جيد للغاية في الأوقات الجيدة والسيئة". وأبرز المدرب الإسباني أنه "على الرغم من أن الناس قد لا تستطيع أن تصدق ذلك، لأنه من ريال مدريد، أنا سعيد للغاية لأن الأمور تسير معه بشكل جيد، لأنه من الرائع لكرة القدم أن تسير الأمور بشكل جيد مع أشخاص مثله". وأضاف: "إذا كان فعل ما فعله، حيث فاز بثلاث بطولات تشامبيونز متتاليية، وانتزع لقب الليغا مرتين من البرسا في عقد كان يهيمن فيه على هذه المنافسة مثلما لم يفعل أي ناد في العالم، فهذا يظهر قدرته".

