هل يرحل جيرو عن "البلوز" بعد لقاء آرسنال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

قد يكون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غداً السبت، آخر مباريات أوليفييه جيرو بقميص تشيلسي، حيث ينفتح المهاجم الفرنسي على تحدٍ آخر هذا الصيف. بعد قضاء الدور الأول من الموسم خارج تشكيلة الفريق الأول، بدا الفرنسي منفتحاً للمغادرة في يناير (كانون الثاني)، ومع ذلك أدى فشل "البلوز" في التوقيع مع بديل إلى تجديد عقده حتى عام 2021. وقال اللاعب 33 عاماً في تصريحات نشرتها صحيفة ذا صن: "لا يزال لدي عام واحد على عقدي مع تشيلسي، إذا بقيت في "البلوز، سأكون سعيداً، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسأخوض تحد جديد". وأضاف: "لا يزال بإمكاني اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين آخرين، أنا لا أضع أي حدود لنفسي، أتذكر نقاشاً أجريته مع آرسين فينغر، أخبرني أنه سيراني ألعب جيداً حتى 35". جيرو يستهدف أن يبدأ في ويمبلي، بهدف حرمان فريقه السابق آرسنال من الحصول على مكان في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يعيش حالة جيدة مسجلاً 7 أهداف في مبارياته 8 الأخيرة. ولدى تشيلسي أيضاً مباراة هامة في دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، حيث أن "البلوز" متأخراً 0-3 قبل مباراة الإياب في دور 16. وستصبح الأمور أكثر تعقيداً على جيرو مع وصول تيمو فيرنر من لايبزيغ الموسم المقبل، حيث يعلم جيرو أن المهاجم الألماني لن يأتي إلى غرب لندن للجلوس على مقاعد البدلاء. وأشار: "سأكون واضحاً، هذا الوصول هو دافع إضافي، وكان لا مفر من أن النادي سيتعاقد مع مهاجم تشيلسي ناد كبير ينفق المال لتعزيز الفريق وكنت أتوقع أن يأتي شخص ما". وواصل: ’’مع حكيم زياش وفيرنر، سيحاول تشيلسي أن يكون أكثر قدرة على المنافسة، وبما أن الفرق الأخرى تلعب بطرق مضغوطة ضدنا، فليس من السيء أن يكون هناك نقطة ارتكاز كبيرة".

