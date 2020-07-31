شكرا لقرائتكم إنفوجراف .. تعرف على على أهم 10 مباريات منتظرة بعد عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم "سوبركورة" إنفو جراف عن أهم 10 مباريات منتظرة قبل عودة مسابقة الدوري المصري المقرر لها الخميس المقبل 6 أغسطس المقبل والتي كنت متوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد. الزمالك والمصرى يوم 6/ 8 فى الثامنة مساء الأهلى وإنبى يوم 9 /8 الساعة الثامنة مساء الزمالك والاتحاد يوم 10 /8 الساعة 9 مساء سموحة والمقاولون 13 /8 الساعة 6:30 مساء المصرى والإسماعيلى 14 /8 الساعة 6:30 مساء الإنتاج الحربى والأهلى 14 /8 الساعة 9 مساء Advertisements الزمالك والمقاصة 15 /8 الساعة 8 مساء الزمالك والأهلى 22/ 8 الساعة 9 مساء الأهلى والجونة 26 /8 الساعة 9 مساء الزمالك والمقاولون 27/ 8 الساعة 9 مساء

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