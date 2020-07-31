شكرا لقرائتكم لامبارد يرغب في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، برغبته في تتويج أول مواسمه كمدرب للفريق بالفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

لكن لاعب الوسط السابق في تشيلسي، والذي لازال فريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا، أكد أن الفوز على أرسنال في نهائي الكأس غدا السبت، سيكون مكافأة للاعبيه أكثر منه.

وقال لامبارد للصحفيين: سأكون سعيدا، حينما تصل إلى المباراة النهائية ترغب في الفوز، بهذه البساطة وفي هذه المرحلة من مسيرتي وفي العام الأول لي مع تشيلسي، بالطبع سأحب أن أفعل ذلك، كما تريد في أي وقت آخر.

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وأضاف:ستكون مباراة صعبة، العديد من المدربين العظماء عبر فترات من الزمن، عجزوا عن الفوز بالبطولات.

وتابع لامبارد: نحن هنا في المباراة النهاية، بالفعل أريد الفوز بتلك المباراة، لكن ذلك سيكون في الغالب من أجل النادي واللاعبين، من أجل العمل الذي قاموا به خلال العام.

وأكد لامبارد أن الثنائي الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي ويليان أصبحا جاهزين للمشاركة بعد الإصابة، لكن روبن لوفتس تشيك سيغيب بعد أن تعرض للإصابة في التدريبات.