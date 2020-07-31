شكرا لقرائتكم الرئيس التنفيذي لليفربول يترك منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن رئيسه التنفيذي بيتر مور سيترك منصبه الذي استمر فيه ثلاث سنوات في الشهر المقبل.

وفي بيان مشترك قال مالك النادي جون هنري ورئيس مجلس الإدارة توم ويرنر ورئيس النادي مايك جوردون إن مور أسهم في تقدم النادي منذ انضمامه للإدارة في 2017.

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وأضاف البيان: عزز مور أداء النادي على الجانب التجاري من خلال قيادته ونحن نشكره على حماسه والتزامه ودعمه.

وقال ليفربول إن بيلي هوغان، المدير التنفيذي، سيتولى المهمة بدلا من مور بداية من أول سبتمبر المقبل.

وقال مور: فوزنا بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز خلال وجودي مع النادي فاق كل توقعاتي وأحلامي، هذه إنجازات استثنائية للمدرب واللاعبين والطاقم

الفني. الفريق يستحق كل الإشادة والتقدير، وكذلك الذكريات التي ستظل معي للأبد.