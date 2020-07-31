صلاح يظهر مع عارضة أزياء بريطانية.. ويداعب ابنته كيان

كتب: ضياء السقا

نشرت عارضة الأزياء البريطانية، هنا راسخ، صورة لها على خاصية الاستوري على إنستجرام، تجمعها مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.

والتقطت الصورة أثناء زيارة اللاعب لقلعة وندسور في ويندسور بالمقاطعة الإنجليزية بيركشاير في المملكة المتحدة.

وظهر صلاح باللوك الجديد، بعدما قام مؤخرا بقص شعره لأول مرة منذ احترافه في ليفربول.

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صلاح يداعب كيان

من ناحية أخرى، نشر محمد صلاح فيديو عبر ستورى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وهو يداعب ابنته الصغرى كيان، حيث تجلس فى عربة الأطفال، ويقوم برفع الغطاء عنها، فتضرب أشعة الشمس عينيها، ليعيد اللاعب المداعبة أكثر من مرة.

الفيديو يعتبر الظهور الثانى لكيان، بعد أن ظهرت مع والدتها وشقيقتها مكة، خلال احتفال صلاح مع أسرته بلقب الدورى الانجليزي.