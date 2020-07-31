شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وبول بوجبا يهنئان الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمود كهربا لاعب الأهلى، الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديد، معلقًا عليها: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات وعيد سعيد عليكم جميعًا".



كهربا عبر انستجرام

من جانبه، شارك بول لابيل بوجبا "Paul Labile Pogba"، لاعب كرة القدم الفرنسي، نجم نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقًا: "عيد مبارك".



بول

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من ناحية أخرى، احتفل وائل رياض شيتوس، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأوليمبى الحالى، بعيد الأضحى المبارك، حيث نشر صورة له عبر حسابه على انستجرام، وهو مع أضحية العيد، قبل دقائق من ذبحها، صحبها بتعليق: "كل عيد أضحى وأنتوا طيبين وبخير".

وبنفس الطريقة، احتفل محمد اليمانى نجم منتخب مصر والزمالك والإسماعيلى السابق وهداف منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم 2001، حيث نشر صورتين عبر حسابه على انستجرام، الأولى جمعته مع الأضحية والثانية مع أولاده، صحبها بتعليق: "عيد اضحى مبارك".

كما هنأ النجم محمد صلاح، نجم نادى ليفربول والمنتخب المصرى لكرة القدم، جمهوره ومتابعيه والمسلمين بعيد الأضحى المبارك، قائلا: عيد أضحى سعيد على الجميع". وقال صلاح فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عيد أضحى سعيد على الجميع. وكل عام وأنتم بخير".