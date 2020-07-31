شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 مباريات منتظرة بعد عودة الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى الإنفوجراف التالى أهم 10 مباريات منتظرة بعد عودة الدورى.. وهى :



الزمالك والمصرى يوم 6/ 8 فى الثامنة مساء الأهلى وإنبى يوم 9 /8 الساعة الثامنة مساء الزمالك والاتحاد يوم 10 /8 الساعة 9 مساء Advertisements سموحة والمقاولون 13 /8 الساعة 6:30 مساء المصرى والإسماعيلى 14 /8 الساعة 6:30 مساء الإنتاج الحربى والأهلى 14 /8 الساعة 9 مساء الزمالك والمقاصة 15 /8 الساعة 8 مساء الزمالك والأهلى 22/ 8 الساعة 9 مساء الأهلى والجونة 26 /8 الساعة 9 مساء الزمالك والمقاولون 27/ 8 الساعة 9 مساء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم 10 مباريات منتظرة بعد عودة الدورى.. إنفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.