شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة سداسية على المربع الذهبى للدورى وصراع ثلاثى على الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة جدول استكمال مسابقة الدورى بعد توقف دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لإيقاف المسابقات والأنشطة لحصر الوباء بشكل كامل وهو ما أدى لإيقاف الرياضة فى مصر خوفا من الاختلاط بعدما فرضت الحكومة المصرية بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادى نقل العدوى.

وبمشاهدة جدول الدورى نرى أن هناك منافسة من نوع خاص بين 6 أندية على المربع الذهبى المؤهل للمشاركة فى البطولات الأفريقية، حيث يشارك صاحب المركز الثانى مع المتصدر فى دورى أبطال أفريقيا ، بينما يشارك صاحب المركز الثالث مع بطل الكأس فى الكونفيدرالية الأفريقية.

المقاولون العرب

يحتل المقاولون العرب وصافة جدول الترتيب ويعد الحصان الأسود للمجموعة بعدما نجح عماد النحاس المدير الفنى للفريق فى صناعة جيل قوى للفريق استطاع به تحقيق نتائج رائعة من الموسم الماضى أتت بثمارها فى الموسم الحالى.

يحتل المقاولون المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، فاز 10 مباريات، وتعادل 3 وخسر 5 ، احرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماهم 15 هدفا.

بيراميدز

أقوى المنافسين على المركز الثانى بالدورى ، يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 18 مباراة ، فاز 9 ، وتعادل 5 ، وخسر 4 ، احرز لاعبوه 28 هدفا ويعتبر ثانى أقوى هجوم بعد الأهلى ، ومنى مرماه بـ19 هدفا.

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الزمالك

يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدورى برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وفى حالة فوزه فى المباراتين المؤجلتين يعود لوصافة الدورى بفارق نقطة عن المقاولون العرب ، أحرز لاعبون 22 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا ، حقق الفريق الفوز 9 مباريات ، وتعادل 4 وخسر 3.

الاتحاد السكندرى

يقدم الإتحاد السكندرى واحد من أفضل مواسمه بالدورى جعله يحتل المركز الخامس بالدورى برصيد 27 نقطة من 17 لقاء ، فاز فى 7 وتعادل 6 وخسر 4 ، أحرز لاعبوه 17 ومنى مرماه بـ13 هدفا.

سموحة

خاض سموحة 18 لقاء، جعلته فى المركز السادس برصيد 25 نقطة، حيث فاز فى 5 وتعادل 10 وخسر 3 ، احرز لاعبوه 20 هدفا ومنى مرماه بـ18 هدفا.

إنبى

يحتل إنبى المركز السابع بجدول الدورى برصيد 25 نقطة بعد 18 جولة، فاز فى 6 وتعادل 7 وخسر 5، أحرز لاعبوه 18 ومنى مرماهم بـ18 هدفا.