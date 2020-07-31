8 مرشحين للاعب الشهر فى بطولة «البريميرليج»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر يوليو فى البريميرليج، والتى يتنافس عليها 8 لاعبين. وضمت القائمة كلًا من: ديفيد سيلفا وكيفين دى بروين، مانشستر سيتى، أنتونى مارسيال، مانشستر يونايتد، ويلفريد زاها، كريستال بالاس، دانى ويلبيك، واتفورد، ألكسندر لاكازيت، آرسنال، راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، إيف بيسوما، برايتون.

وفاز ليفربول بلقب هذه النسخة من الدورى الإنجليزى، للمرة الـ19 فى تاريخه، والأولى منذ 30 عامًا، بينما حل السيتى وصيفًا بعد موسمين من التتويج المتتالى.

وهبطت أندية نورويتش سيتى، وواتفورد، وبورنموث، إلى دورى الدرجة الأولى منذ بدأ النظام الحالى للبطولة فى عام 1992، ومن مجموع 44 نادياً نافست على الدورى الإنجليزى الممتاز، ستة أندية فقط فازوا باللقب: أرسنال (3 ألقاب)، بلاكبيرن روفرز (لقب واحد)، تشيلسى (6 ألقاب)، مانشستر سيتى (4 ألقاب)، مانشستر يونايتد (13 لقب)، ليستر سيتى (لقب واحد). حامل اللقب فى الدورى الحالى هو نادى ليفربول.