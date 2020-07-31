شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يوافق على خطة الإغاثة ضد فيروس كورونا بـ ١٫٥ مليون دولار لكل اتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أن مجلسه التنفيذى وافق على البنود الخاصة بخطة الإغاثة والتى تم تخصيصها للاتحادات المحلية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتنقسم الخطة إلى ثلاث مراحل، حيث تلقت الاتحادات الـ211 المنضوية فى «فيفا» حصتهم البالغة 152 مليون دولار من برنامج التطوير الآجل 2019 و2020، ويمكن تحويل منح التطوير الأخرى إلى صناديق الإغاثة التشغيلية لمواجهة فيروس (كوفيد- 19).

ومن المقرر أن يتلقى كل اتحاد محلى منحة قدرها 1.5 مليون دولار، وسيتم تخصيص نصف مليون دولار لكرة القدم النسائية، بحلول يناير 2021.

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ويمكن لكل اتحاد محلى أيضا التقدم بطلب للحصول على قروض بدون فائدة تصل إلى خمسة ملايين دولار والتى يمكن استخدامها فى الأنشطة، بما فى ذلك إعادة بدء المسابقات وتنفيذ بروتوكولات العودة إلى اللعب.

وقال السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس فيفا «إن خطة الإغاثة هذه هى مثال رائع لتضامن كرة القدم والتزامها فى مثل هذه الأوقات غير المسبوقة».

ومع إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم على كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأوليمبية، فإن الاتحاد قد نظم العديد من البطولات الأخرى مثل كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة وكأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة، وقد نظم «فيفا» بطولة كأس القارات لكرة القدم، وقد كانت فكرة كأس القارات والتى كان اسمها فى السابق بطولة الكأس الذهبية. ومع تطور كرة القدم النسائية، أنشأ «فيفا» كأس العالم لكرة القدم للنساء فى عام 1991، وكأس العالم لكرة القدم للنساء تحت 20 سنة فى عام 2002، انتهت بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 ربيعا.