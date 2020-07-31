شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يبدأ رحلة الترميم ويقترب من حسم صفقة جناح فالنسيا فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى مانشستر سيتى الإنجليزى، اقترب من حسم صفقة فيران توريس جناح نادى فالنسيا الإسبانى خلال سوق الانتقالات الصيفى الحالى.

ووفقاً لشبكة «سكاى سبورتس» البريطانية، فإن سيتى اقترب من إغلاق صفقة توريس بعد وصول الفريق الإنجليزى لاتفاق مع النادى الإسبانى.

Advertisements

وقالت الشبكة إن صفقة انتقال توريس إلى سيتى ستكلف خزائن النادى مبلغ 21 مليون جنيه استرلينى تقريباً. وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن بيب جوارديولا، المدير الفنى لنادى مانشستر سيتى يرغب فى ضم توريس من فالنسيا من أجل تعويض رحيل الألمانى ليروى سانى إلى بايرن ميونخ الألمانى.

وينتهى تعاقد توريس البالغ من العمر 20 عامًا مع فالنسيا عقب نهاية الموسم المقبل. ولعب توريس 43 مباراة بقميص فالنسيا فى مختلف المسابقات خلال الموسم الحالى، وسجل 6 أهداف، كما صنع 8 أهداف.

عاش مانشستر سيتى أبهى عصوره خلال فترة أواخر الستينيات وأواخر السبعينيات من القرن العشرين، ففاز بدورى الدرجة الأولى وكأس الاتحاد الإنجليزى وكأس الكؤوس الأوروبية، وذلك تحت قيادة جو ميرسر ومالكوم أليسون. بعد خسارته عام 1981 نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى، بدأ النادى بالتراجع، وبلغ ذروة هبوطه إلى دورى الدرجة الثالثة الأنجليزى للمرة الأولى فى تاريخه عام 1998. وبعد ذلك استعاد النادى وضعه فى الدورى الممتاز، اشترى النادى (مجموعة أبوظبى المتحدة للتنمية والاستثمار) وأصبح النادى من أغنى الأندية فى العالم.