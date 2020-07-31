شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستعد لمعركة «الأبطال» بمباراة مصغرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى ريال مدريد مرانه الثانى هذا الأسبوع فى مدينة فالديبيباس الرياضية، استعدادا لمواجهة مانشستر سيتى، فى إياب دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا، يوم 7 أغسطس الجارى.

وفى ملعب الاتحاد، سيتعين على ريال مدريد تعويض مباراة الذهاب، التى خسرها (1-2) على أرضه، لمواصلة مشواره فى البطولة. وأفاد النادى الأبيض بأن المدرب الفرنسى، زين الدين زيدان، قاد «مجموعة من التمارين البدنية فى الملعبين 1 و2». وذكر عبر موقعه الإلكترونى أن اللاعبين «أجروا تمرينات الجرى السريع، وسلسلة من التدريبات التكتيكية بالكرة، فى حين خاض حراس المرمى مرانا خاصا، تحت إشراف مدرب الحراس.

وانتهت الجلسة بمباراة على ملعب صغير الأبعاد».

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يشار إلى أن ريال مدريد توج بلقب الدورى الإسبانى، هذا الموسم، للمرة الـ34 فى تاريخه، متفوقا على غريمه برشلونة بعد صراع قوى. فى عام 1929، انطلق الدورى الإسبانى لكرة القدم، وتصدر ريال مدريد الترتيب حتى آخر مباراة فى الموسم، ولكنه خسر آخر مباراة أمام أتلتيك بيلباو فى سان ماميس، وخسر بالتالى صدارته والبطولة. وقد حل وصيفاً للبطل حينها، برشلونة، وبفارق نقطة واحدة. أحرز ريال مدريد أول بطولة دورى فى تاريخه بموسم 1931–32، وأتبعه فى الموسم التالى بالفوز بالبطولة مرة أخرى، ليصبح أول فريق يحرز بطولة الدورى مرتين على التوالى منذ بدايتها.

وأيضاً يعتبر حالياً أغنى ناد فى العالم حسب الميزانية السنوية، وأعلى النوادى قيمةً، إذ تُقدّر قيمته بحوالى 1.4 مليار يورو، وقد حقق إيرادات هائلة فى سنة 2011، قُدّرت بحوالى 438.6 مليون يورو. بلغت إيرادات النادى وفق قائمة ديلويت لموسم 2014–15 مبلغ 577 مليون يورو وفى المرتبة الأولى لأندية كرة القدم. وفى سنة 2015 قدرت مجلة فوربس قيمة هذا النادى بحوالى 3.24 مليار يورو، أى ما يعادل 3.65 مليار دولار، مع ثبات أرباحه السنوية عند 577 مليون يورو تقريبا. فى 11 مارس 2019 أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى عن فسخ عقد مدربه سانتياجو سولارى، وتعيين الفرنسى زين الدين زيدان خلفا له.

فى 12 يناير 2020، فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح للفوز باللقب الحادى عشر لبطولة كأس السوبر الإسبانى. بعد توقف دام ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19 عاد الدورى الإسبانى فى 11 يونيو 2020. فى 17 يوليو 2020 توج زين الدين زيدان باللقب الثانى فى الدورى الإسبانى كمدرب لـ ريال مدريد، بعد الفوز بثنائية مقابل هدف، والبطولة رقم 11 مع النادى الملكى.

ريال مدريد وصل للنقطة 86 ووسع الفارق إلى 7 نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثانى، قبل جولة واحدة من نهاية الدورى الإسبانى، ليحسم ريال مدريد بطولة الدورى.