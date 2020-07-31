شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يرجح أن يكون نابى كيتا نجم ليفربول الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رجح الهولندى فيرجيل فان دايك، مدافع نادى ليفربول، بطل الدورى الإنجليزى، أن يكون زميله الغينى نابى كيتا، لاعب الوسط، نجم الفريق فى الموسم المقبل.

ولعب كيتا دورا هاما بعد استئناف الموسم عقب توقف طويل بسبب قواعد الإغلاق العام المترتبة على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليساهم فى تتويج ليفربول باللقب الأول منذ عام 1990. وقال فان دايك إن كيتا سيتألق إذا تمكن من التخلص من الإصابات التى عطلت مسيرته مع الفريق منذ انضمامه إليه فى صيف عام 2018.

وأضاف فان دايك، فى تصريحات للموقع الرسمى لليفربول، الأربعاء الماضى: «نابى رجل رائع وهو يعمل بجد ولاعب كرة قدم مميز». وتابع: «نحن نرى ذلك أسبوعا بعد الآخر، للأسف لم يحالفه الحظ بتعرضه لبعض الإصابات، لكننا نأمل أن يحافظ على لياقته لخوض الموسم المقبل». وواصل: «أعتقد أنه لاعب من طراز عالمى، وأنا اتحدث بصدق، وأرى كل اللحظات التى تكون خلالها الكرة بحوزته، وتحركاته الذكية، وذكائه غير الطبيعى، إنه أمر لا يصدق وأنا سعيد جدا له». انتقل نابى كيتا، من نادى ريد بول سالزبرج إلى نادى لايبزج الألمانى ولعب معه موسم 2016-2017 وحاز على المركز الثانى فى ترتيب فرق البوند سليجا (الدورى الألمانى) وقع عقد فى صيف 2017 للانتقال لنادى ليفربول الإنجليزى للعب معه بدءاً من 1/7/2018 بحيث يكون فى تشكيلة فريق ليفربول الإنجليزى فى موسم 2018-2019 على أن يستكمل موسم 2017-2018 مع فريق لايبزج الألمانى للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا. وبلغت قيمة عقده حوالى 48 مليون جنيه استرلينى. ويعد كيتا أحد اللاعبين أصحاب الرئات الثلاث فى تشكيلة الفريق الألمانى، وصمام أمان فى تشكيلة لايبزج وتمثل اختراقاته فى عمق دفاعات المنافسين من الخلف إلى الأمام، نقطة مهمة فى تشكيلة الفريق.

ويعد من أفضل لاعبى الوسط حاليًا فى الدورى الألمانى، فى ظل امتلاكه عنصرى السرعة والقوة البدنية.