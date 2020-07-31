شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا توافق مبدئيًا على عودة الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت الحكومة الألمانية عدم الممانعة من حيث المبدأ، لعودة محدودة ومشروطة لجمهور كرة القدم إلى الاستادات.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، المسؤولة عن الرياضة، فى برلين، الأربعاء الماضى، إنه إذا كانت الخطط الخاصة بشروط الحماية من كورونا صالحة للتنفيذ، فلن يكون هناك مانع عام للحضور الجماهيرى. وأضاف أنه طالما أمكن التأكد من أن الحضور فى الاستادات، لن يتسبب فى سلاسل عدوى، فإن هناك فرصا جيدة لإتاحة حضور الجماهير فى مباريات كرة القدم. وأشار المتحدث إلى أنه أمكن إثبات التوافق بين متعة الحياة وحماية الصحة، فى أماكن أخرى.

كانت رابطة الدورى الألمانى طرحت خطة لسماح جزئى بحضور الجماهير، فى مباريات الموسم المقبل، فى الدرجتين الأولى والثانية. وتنص هذه الخطة على عدم حضور جماهير من خارج المدينة المقام فيها المباراة، حتى نهاية العام، وحظر أماكن الوقوف وتناول الكحول فى الاستادات، حتى نهاية 31 أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن تبت الأندية الـ36 فى طلبات رئاسة الرابطة، فى جمعية عمومية، الثلاثاء المقبل. وأكدت وزارة الداخلية أن خطة الرابطة، راعت جوانب مهمة فى حماية الصحة. ونوهت بأن من المهم أيضا تقليل عدد الجماهير، من أجل الحفاظ على مسافة التباعد البالغة 1.5 متر، وكذلك التخلى عن أماكن الوقوف، ووجود خطط للدخول والخروج، وحظر تناول الكحول فى الاستاد. تحتل البوندسليجا أحد مراتب القمة لأنظمة الدورى الوطنية، وتأتى حالياً فى المركز الثالث فى أوروبا بعد إنجلترا وإسبانيا وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (UEFA) الخاص بدرجات الدورى استنادًا لنتائج الأندية الألمانية فى المسابقات الأوروبية الأخيرة. وتأخرت ألمانيا فى إنشاء الدورى الوطنى إلى وقت متأخر جدًا خلافًا لمعظم البلدان؛ حيث لم تتشكل البوندسليجا حتى سنة 1963، وشهد تنظيم الدورى وبنيته تغيرات كثيرة فى البلاد إلى يومنا هذا. وتأسس الدورى بالأساس من قبل اتحاد ألمانيا لكرة القدم، ولكنه يدار الآن من قبل DFL.