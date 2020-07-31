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مصاب جديد فى برشلونة قبل مواجهة نابولى

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى كيكى سيتين، المدير الفنى لبرشلونة، صدمة جديدة قبل أيام قليلة من مواجهة نابولى، فى دورى أبطال أوروبا.

ويحل نابولى ضيفًا على برشلونة، يوم 8 أغسطس الجارى، على ملعب كامب نو، فى إياب مباريات دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا. ويفتقد برشلونة فى تلك المواجهة لخدمات الثنائى سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، إلى جانب احتمالية غياب آرثر ميلو بسبب تمرده، كما أن أنطوان جريزمان ورونالد أراوخو يعانيان من الإصابة.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا، الأربعاء الماضى، أعلن خلاله إصابة ظهيره الشاب دانى مورير، لاعب الفريق الرديف، دون تحديد موعد لعودته. وقال برشلونة فى بيانه: «أُصيب اللاعب الشاب دانى مورير فى العضلة ذات الرأسين الفخذية فى الساق اليمنى».

وأضاف: «لن يتمكن اللاعب من الانضمام إلى جلسات تدريب الفريق الأول، وتعتمد عودته على مدى سرعة تعافيه». وكان من المقرر أن ينضم مورير إلى تدريبات الفريق الأول، لتعويض الغيابات قبل مواجهة نابولى، لكنه سيخرج من حسابات سيتين بسبب هذه الإصابة.

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