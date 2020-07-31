مدافع أتلتيكو: أظهرنا من نحن أمام ليفربول

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأوروجوائى خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، أن قيمة بطولة دورى الأبطال لم تتغير بالنسبة لهم بالمقارنة بنسخ سابقة رغم التعديلات، وأن الفريق المدريدى يريد «الفوز بها»، وتابع: أظهرنا من نحن أمام ليفربول. وستقام البطولة القارية بداية من دور الثمانية بنظام المباراة الواحدة فى العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب تفشى جائحة كورونا.

وقال خيمينيز فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للنادى: «ما حدث على مستوى العالم أمر مؤسف، ومؤلم، وبالنسبة لكرة القدم، لقد ظهر للجميع أن هناك شيئا ما تغير فى جميع الدوريات».

وتابع: «نعلم أن نفس الأمر سيحدث فى دورى الأبطال، لكن الأمر سيان بالنسبة لنا، لأننا نتحدث عن التشامبيونزليج، أيًّا كان نظامها أو مكان إقامتها. نحن نريد الفوز بها، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك». كما أكد صاحب الـ25 عاما أنه تنتظرهم «مباراة صعبة للغاية» أمام لايبزيج الألمانى فى دور الثمانية، لأن كل الفرق التى تأهلت لهذا الدور قوية جدًّا.