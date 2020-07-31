شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يرفع الراية البيضاء أمام ليونيل ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإيطالى أنطونيو كونتى، مدرب إنتر ميلان، إنه من المستحيل إحضار الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم برشلونة الإسبانى، إلى صفوف نيراتزورى.

وارتبط ميسى بالرحيل عن برشلونة مؤخرًا بعد خسارة الدورى الإسبانى، بجانب الخلافات التى نشبت بينه وبين إدارة النادى الكتالونى، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات التى كان أبرزها انضمامه إلى إنتر ميلان.

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وبسؤاله حول التعاقد مع ميسى أو شراء 4 لاعبين آخرين، قال مدرب إنتر: «أعتقد أن كلا الحلين مستحيل». وتابع: «أنا متمسك بلاعبى الفريق المتواجدين حاليًا، الجميع يبذل قصارى جهده من أجل النادى». وزادت التكهنات حول انتقال ميسى إلى إنتر بعدما عرض التلفزيون الصينى صورة للاعب الأرجنتينى على كاتدرائية ميلانو أثناء تقديمه مباراة إنتر ونابولى التى جمعتهما ببطولة الدورى الإيطالى.

من جانبه، سبق وأكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أن ميسى أخبره برغبته فى إنهاء مشواره الكروى بالقميص الكتالونى وأنه ليس لديه شك فى تجديد عقد البالغ من العمر 33 عامًا.

جدير بالذكر أن اللاعب الحاصل على جائزة «بالون دور» 6 مرات سينتهى عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل. وكان ميسى هداف كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2005 برصيد ستة أهداف، من بينها اثنان فى المباراة النهائية، بعد ذلك بوقت قصير، أصبح لاعبا مهما وأساسيا فى المنتخب الأرجنتينى. فى عام 2006، أصبح أصغر أرجنتينى يلعب فى بطولة كأس العالم لكرة القدم وحصل على الميدالية الفضية فى بطولة كوبا أمريكا فى العام التالى. فى عام 2008، فى بكين، فاز بأول ألقابه الدولية، وهى الميدالية الذهبية الأولمبية، مع المنتخب الأرجنتينى الأولمبى، أهم إنجازاته مع المنتخب الأول منتخب الأرجنتين قيادته للمباراة النهائية فى بطولة كأس العالم عام 2014 التى أُقيمت فى البرازيل لكن المنتخب الأرجنتينى اكتفى بالمركز الثانى والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المنتخب الألمانى بنتيجة 0–1 بعد أن امتدت المبارة النهائية إلى شوطين إضافيين وحصل ميسى على جائزة أفضل لاعب فى البطولة، فى أواخر يونيو 2016 وخلال كوبا أمريكا المئوية أصبح ميسى الهداف التاريخى لمنتخب بلاده، قبل أن يعتزل اللعب للمنتخب بعدها بأيام عقب خسارته للبطولة أمام منتخب تشيلى بركلات الترجيح يوم 27 يونيو 2016، ثم تراجع عن قراره فيما بعد.