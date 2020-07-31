شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري الزامبي بسبب فيروس كورونا عقب استئنافه بأيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، إلغاء مسابقة الدوري المحلي بسبب انتشار جائحة كورونا، على الرغم من استئناف المسابقة قبل أيام قليلة.
وتم استئناف الدوري الزامبي بعد فترة التوقف، في الثامن عشر من يوليو الجاري، قبل أن يتخذ الاتحاد الزامبي قراراً عاجلاً بإلغائه بسبب اتسمرار وباء كورونا.
وأشارت صحف زامبيا إلى أن الاتحاد المحلي قرر أن يتم الغاء البطولة الزامبية في السادس من أغسطس المقبل على أن تُلعب مباراتين فقط لتحديد الفريق البطل، بين فريقي نكانا وفروسن رينجرز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء الدوري الزامبي بسبب فيروس كورونا عقب استئنافه بأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.