شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدوري الزامبي بسبب فيروس كورونا عقب استئنافه بأيام ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، إلغاء مسابقة الدوري المحلي بسبب انتشار جائحة كورونا، على الرغم من استئناف المسابقة قبل أيام قليلة.

وتم استئناف الدوري الزامبي بعد فترة التوقف، في الثامن عشر من يوليو الجاري، قبل أن يتخذ الاتحاد الزامبي قراراً عاجلاً بإلغائه بسبب اتسمرار وباء كورونا.

وأشارت صحف زامبيا إلى أن الاتحاد المحلي قرر أن يتم الغاء البطولة الزامبية في السادس من أغسطس المقبل على أن تُلعب مباراتين فقط لتحديد الفريق البطل، بين فريقي نكانا وفروسن رينجرز.