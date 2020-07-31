شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد محترفينا (5).. تجربة تركية بدور جديد لـ «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الموسم الكروي في الدوري التركي الممتاز، بتتويج تاريخي لأسطنبول باشاكشهير بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بينما حقق طرابزون سبور المركز الثاني لكن تم حظر مشاركاته الأوروبية بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، بينما المركز الثالث كان من نصيب بشكتاش ليشارك في دوري أبطال أوروبا، بينما الرابع والخامس لسيفاس سبور وجالاتا سراي ليشاركا في الدوري الأوروبي، في السطور التالية نعرض لكم حصاد محترف من محترفينا في الخارج ضمن سلسلة حصاد المحترفين.

محمد ناصر السيد النني «محمد النني» – 28 عامًا- من مواليد محافظة المحلة الكبرى، بدأ النني مسيرته في المقاولون العرب وشارك في ثلاثة مواسم في الدوري الممتاز قبل أن ينتقل إلى بازل على سبيل الإعارة ثم انتقال نهائي ليشارك في أربعة مواسم مع الفريق السويسري لينتقل بعدها إلى أرسنال موسم 2016/2017 ليشارك مع الفريق اللندني لثلاثة مواسم لينتقل في يونيو الماضي إلى بيشكتاش على سبيل الإعارة.

شارك النني مع بازل في 144 مباراة بإجمالي 9724 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 8 بينما شارك مع أرسنال في 89 مباراة بإجمالي 5588 دقيقة سجل خلالها هدفين وصنع 8 أما مع الفريق التركي شارك النني في 36 مباراة وسجل هدف وصنع 4 بإجمالي 3064 دقيقة، خلال 36 مباراة شارك النني في 34 مباراة كأساسي ومبارتين فقط كبديل أمام براجا وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي.

يعتمد سيرجين يالتشين المدير الفني للفريق التركي على الرسم التكتيكي 4.2.3.1 ويشارك النني بجوار لاعب خط الوسط الكندي أتيبا هيتشنسون ذو الـ 37 عامًا والذي انتهى تعاقده مع الفريق مما جعل الفريق يفكر في تجديد إعارة النني الموسم المقبل.

النني يعتبر خامس أكثر لاعب مشاركة مع الفريق في بطولة الدوري التركي، المدافع الكرواتي فيدا في الصدارة بإجمالي 2681 دقيقة ثم لاعب الوسط الكندي هيتشنسون ثم المدافعين التركيين جوكان جونول وأركين.

تحليل محمد النني

النني شارك مع الفريق بشكل أكبر من لاعبين وأسماء كبيرة مثل حارس المرمي كاريوس والمهاجم التركي بوراك يلماظ واللاعب الشيلي المخضرم جاري ميديل.

معدل مساهمات النني في أهداف بيشكتاش يعد طفره نسبية في أرقام اللاعب، فمعدل مساهماته مع بازل 0.12 مساهمة في المباراة بينما مع أرسنال 0.11 مساهمة في المباراة بينما مع بيشكتاش 0.15 في المباراة الواحدة.

تحليل محمد النني

هذا الرقم مقارنة مع لاعبي بيشتكاش ليس رقمًا جيدًا لكن مقارنة بأرقام النني في المواسم السابقة فهناك تحسن نسبي خاصة أن النني يقوم بدور دفاعي أكثر من الدور الهجومي وذلك يرجع لعامل السن الخاص بهنشتتسون ذو الـ 37 عامًا الذي يلعب بجوار النني والذي سجل 6 أهداف وصنع 5 ومع ذلك معدل تسديدات النني على المرمي خلال المباراة هو 1.06 تسديدة وهو رقم جيد قياسأ للاعب وسط مدافع وكانت دقة تمريرات النني 92%.

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تحليل محمد النني

المستوي الدفاعي للنني كان متوسط نسبيًا فهو سابع ترتيب اللاعبين في عدد مرات استخلاص الكرة 15 مرة خلال 34 مباراة أقل من نصف استخلاص في المباراة، يتصدر القائمة هينشتسون بـ 34 استخلاص.

تحليل محمد النني

تحليل محمد النني

إجمالًا قدم النني موسم جيد مع الفريق التركي خاصة مع دوره الجديد وفي حالة عودة النني لأرسنال لن يجد مكانًا أساسيًا خاصة مع وجود منافسة مع العديد من اللاعبين مثل تشاكا وويلوك وتوريرا ومع رحيل جندوزي المتوقع بالطبع سيقوم أرسنال بشراء لاعب آخر.