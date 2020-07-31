شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يذبح عجلًا احتفالًا بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ونجم منتخب مصر الأوليمبي، مقطع مصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل «إنستجرام» وهو يذبح عجلا احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وحصل لاعبو الزمالك، على راحة سلبية اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، بقرار من باتريس كارتيرون المدير الفني، على أن يعود الفريق لاستئناف التدريبات غدا السبت، في معسكر الفريق ببرج العرب.

مصطفى محمد خلال مباراة الزمالك وأسوان علي استاد القاهرة في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية