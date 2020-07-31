شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ «أنطوي» لتحديد موعد عودته لتدريبات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، لاختبار طبي الثلاثاء المقبل، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وتعرض أنطوي، للإصابة بتمزق في عضلات الصدر، حالت دون مشاركته مع بيراميدز، في المباريات الودية الأخيرة.

وخضع أنطوي، لأداء بعض التدريبات العلاجية والتأهلية، تحت إشراف الجهاز الطبي لبيراميدز، لتخليصه من الآلام التي عانى منها طوال الفترة الماضية.