شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر على رادر الجهاز الفني للمنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي المقاولون العرب، والمنتقل حديثاً إلى صفوف النادي الأهلي، بؤرة اهتمام حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.
وطلب البدري، من جهازه المعاون متابعة طاهر، خلال مباريات المقاولون المقبلة وكتابة تقرير مفصل عن مستواه الفني والبدني.
وتسببت الإصابة التي تعرض لها طاهر، خلال الفترة الأخيرة في خروجه من حسابات البدري رغم أنه كان من العناصر التي على رأس اهتماماته.
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