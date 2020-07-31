شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لاعبيه بصرف مكافاة خاصة في حالة تحقيق الفوز على الزمالك، عقب استئناف الدوري الممتاز.
وطلب حلبية، من طارق العشري، المدير الفني للفريق، وضع لائحة جديدة للاعبين، لتحفيزهم على تحقيق الانتصارات واحتلال مكانة متقدمة في جدول المسابقة.
ووعد حلبية، اللاعبين بصرف جميع المسحتقات قبل نهاية الموسم الحالي، رغم الازمة المالية التي تعيشها جميع الأندية بسبب جائحة كورونا.
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