شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الجلابية» و«الخروف».. كاسونجو يهنئ جماهير الزمالك بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على توجيه التهنئة لجماهير ناديه بمناسبة عيد الأضحي المبارك، بصورة على حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام» .
ونشر كاسونجو صورة كرتونية له وهو يرتدي جلباب ويمسك بيده حبل يجر به خروف العيد تمهيدا لذبحه والتضحية به وفقا لتعاليم الديني الإسلامي.
وتمنى كاسونجو، عيد سعيد للأمة الإسلامية وجماهير الزمالك، معلقًا: «عيدكم سعيد».
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