شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن عن تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، من وضع التصور النهائي لحفل افتتاح بطولة كأس العالم مصر 2021، والتي تستضيفها القاهرة.

وينتظر أن يعلن اتحاد اليد، كافة تفاصيل الحفل والإعلان عن اسم المطرب الذي سيقيم بإحياء الاحتفالية، في مؤتمر صحفي سيعقده الاتحاد خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك في بطولة العالم، 23 دولة من جميع أنحاء العالم، ويأمل اتحاد اليد في تحقيق إحدى الميداليات الثلاثة.