شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا» يبلغ زملاؤه بموافقة إدارة بيراميدز على انتقاله للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ نبيل عماد «دونجا»، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، زملائه بالفريق بموافقة إدارة ناديه على انتقاله إلى الزمالك بداية من الموسم المقبل.
وتقدم الزمالك، بعرض رسمي لشراء اللاعب من بيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعدما أبدى باتريس كارتيرون، قناعته بقدرات اللاعب.
ووقع دونجا، على رغبة الانتقال للزمالك، رافضاً فكرة احترافه في أحد الأندية الخليجية بداية من الموسم الجديد.
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