شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يرفض الرحيل عن بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عروض الاحتراف الخليجية التي وصلته عبر وكيل أعماله خلال الفترة الحالية.
وشدد السعيد، على رفضه فكرة الرحيل عن بيراميدز في الوقت الراهن، والتمسك بتفعيل عقده مع النادي حتي نهايته.
واكد السعيد، للمقربين إليه أنه لن يرحل عن بيراميدز، قبل تحقيق الفوز بإحدى البطولات معه سواء الأفريقية أو المحلية.
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