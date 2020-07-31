شكرا لقرائتكم محمد صلاح يداعب "كيان" على انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى محمد صلاح فيديو وهو يداعب ابنته الصغرى كيان، حيث تجلس فى عربة الأطفال، ويقوم برفع الغطاء عنها، فتضرب أشعة الشمس عينيها، ليعيد محمد صلاح المداعبة أكثر من مرة، وقد نشر صلاح الفيديو، عبر ستورى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

كيان صلاح

الفيديو يعتبر الظهور الثانى لكيان محمد صلاح، بعد أن ظهرت لحظة احتفال صلاح مع أسرته بلقب الدورى الانجليزى، والذى حصده فريق ليفربول مؤخرا، وظهر صلاح مع زوحته، وابنتيهما كيان ومكة.

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كيان

وظهرت كيان التي استقبلها "محمد صلاح" في فبراير الماضي، للمرة الأولي في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، مع شقيقتها مكة الكبرى ووالدتها أمام درع الدوري الإنجليزي الممتاز التي توج به الريدز بعد غياب طويل على أرضة ملعب الأنفيلد.

وسرعان ما استقبل صلاح الكثير من التعليقات المهنئة على التتويج بالبريميرليج للمرة الأولي في تاريخه، والكثير من التعليقات على الوجه الجديد الذي كشف عنه الفرعون المصري لأول مرة للجمهور وهي "كيان" صاحبة الـ5 أشهر.