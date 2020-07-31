شكرا لقرائتكم كهربا يذبح أضحية العيد ويوجه رسالة لمتابعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود كهربا لاعب الأهلى، فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يذبح أضحية عيد الأضحى المبارك.

وكتب كهربا على حسابه: " كل عام وأنتم بخيربمناسبة عيد الأضحى المباراة، اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات وعيد سعيد عليكم جميعا ".

واعترف كهربا في الساعات الماضية، بأنه كان على علم بالمقلب الذى ظهر فيه خلال شهر رمضان، وتحديدا فى برنامج المقالب الذى يقدمه رامز، وقال كهربا خلال استضافته بقناة الأهلى:" لو تابعتوا ردود أفعالى هتعرفوا أنى كنت بمثل كويس"، فى إشارة إلى أنه كان على علم مسبق بالمقلب وفكرة البرنامج قبل تصوير الحلقة.

وقال كهربا: "نفسى أتعلم التمثيل والله، ولو شوفتونى فى برنامج رامز جلال فى شهر رمضان هتعرفوا أن بمثل كويس ولا لأ".

وقال محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن لن يرحل عن القلعة الحمراء حتى لو كلفه ذلك البقاء من أجل جمع الكرات.

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أكد كهربا خلال حواره مع قناة الأهلى أنه سعيد بوجوده فى النادى الأهلى، لافتا إلى أن حلمه تحقيق البطولات والإنجازات مع القلعة الحمراء.

وتحدث كهربا عن جلوسه احتياطيا قائلا:" ليس من طبعى الجلوس احتياطيا ولكنى راضى في الأهلى وكل من يعمل في النادى الأحمر يساعدنى على النجاح".

وأضاف عن علاقته بالجماهير:" عمرى ما أخزل جمهور الأهلى ومهما حصل أنا هشيلهم فوق رأسى وعندما وقعت للزمالك جمهور الأهلى كان يرانى ويسألنى متى تعود للأهلى".

وقال نجم هجوم الأهلى، إن نجوم النادى الأحمر لديهم عقيدة راسخة في أدمغتهم بالبحث عن المكسب في المباريات مؤكدا أنهم لا يعرفون الخسارة أو التعادل.