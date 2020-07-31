شكرا لقرائتكم خبر عن "الجناب والأرانب والطيارة".. تصريحات مثيرة لسعفان الصغير فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى فترة توقف النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا للإدلاء بتصريحات مثيرة عن عودة الدورى بسبب رفضه الشديد عودة المسابقة المحلية خوفاً من الفيروس اللعين، ونستعرض أشهر تصريحات سعفان الصغير المثيرة في زمن كورونا.

الطيارة

أكد سعفان الصغير أن اتحاد الكرة وعدهم بحضور الأجانب لكن لم يحدث، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت "جمال محمد على قالنا فى طيارة هتعدى تجيب كل اللاعبين الأجانب فى الدورى بس لحد دلوقتى مجاش، معرفش المشكلة فى الطيارة ولا فى مين".

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الأرانب

وقال سعفان الصغير "الإعلام الزملكاوى مش عايز الدورى يرجع والإعلام الأهلاوى عايز الدورى وإحنا ضعنا فى النص، كنا عايزين نبدأ دورى جديد يكون الناس اكتشفت "المصل"، ومعرفش إيه لازمة المسحة بعد إصابة 18 لاعبا من الإنتاج الحربى بكورونا، رغم إجراء المسحات، القصة بقت تكبر مش كورة"، وتابع ساخراً: "افرض أنا نزلت أجيب أرانب وملوخية من السوق ما أنا هيجيلى كورونا وأنقل الكورونا للاعيبة الإسماعيلى، ولا المفروض أخلى مراتى هى اللى تنزل تجيب الأرانب".

الجناب والاوزان الزائدة

كشف سعفان الصغير أن 90% من لاعبى فريقه يرفضون عودة بطولة الدورى ويفضلون بداية موسم جديد، مؤكداً وجود زيادة كبيرة فى أوزان لاعبى الدراويش، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "قمنا بإجراء مسحة كورونا وتحدثت مع لاعبى الإسماعيلى وجدت 90% منهم يرفضون عودة الدورى بعد توقف 4 أشهر ويفضلون بداية موسم جديد، عن طريق بداية فترة إعداد قوية بدون ضغوط".

وأضاف سعفان الصغير "لاحظنا زيادة هائلة فى أوزان لاعبى الإسماعيلى لدرجة وجدت "جناب"، حتى قبل أن نخوض أول مران، وجدت الزيادة واضحة على ملابسهم العادية، حتى حراس المرمى لديهم زيادة كبيرة فى الوزن وهو أمر خارج عن إرادتهم لطول فترة التوقف، ونخشى وقوع إصابات بين صفوف الإسماعيلى بعد 120 يوماً من التوقف، لكن لم يعد الحديث مجدياً سوف نبدأ الاستعداد لعودة الدورى ".