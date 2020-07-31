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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 31 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يرفض عرض "فيفا" بالحصول على قرض بـ5 ملايين دولار دون فوائد، ثلاثى الإسماعيلى يثير القلق قبل عودة الدورى ورسالة طمأنة من فخر الدين بن يوسف.
اتحاد الكرة يرفض عرض "فيفا" بالحصول على قرض بـ5 ملايين دولار دون فوائد
رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، عرض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الذى تم تقديمه لجميع الاتحادات الرياضية على مستوى العالم، للحصول على قرض قيمته 5 ملايين دولار للخروج من الأزمة المالية التى خلفتها جائحة كورونا، على أن يتم رد المبلغ بنفس قيمته دون فوائد، إلا أن اتحاد الكرة رفض الأمر مؤكدًا أن موقفه المالي جيد للغاية ولا يحتاج لهذا القرض خاصة أن هناك دعما ماليًا من فيفا قيمته مليون ونصف المليون دولار لكل اتحاد محلى وهو مبلغ كافٍ تمامًا لتخطى توابع أزمة جائحة كورونا.
برنامج خاص لتأهيل مدافع الأهلي بعد إصابته بجذع في الكاحل
وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيلي لمدالفع الفريق ياسر إبراهيم سيبدأ فيه خلال الأيام المقبلة من أجل بدء رحلة التعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بجزع في الكاحل وستُبعد عن الملاعب ثلاثة أسابيع وربما تصل مدة الغياب لأربعة أسابيع.
تسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق الأصفر حال عودته للقاهرة، بينما لايزال موقف الثلاثى الآخر مثار حيرة لجهاز الإسماعيلى لاسيما أن الفريق قارب على نهاية فترة الإعداد.
الأهلى يبحث مع أزارو مستقبله بعد فسخ إعارته للاتفاق السعودى
يتواصل مسئولو النادى الأهلى مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.
اتحاد الكرة يقرر تخصيص ميزانية منفصلة لروابط الأندية فى اللائحة الجديدة
قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، وضع بند صريح في اللائحة الجديدة بتخصيص ميزانية مالية مستقلة ومنفصلة لكل رابطة لكل قسم بداية من الدوري الممتاز وحتى دوري القسم الثالث، بهدف الحفاظ على حقوق الأندية ووجود دخل ثابت لها ما يمنع لجوء الأندية لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة لطلب الدعم المالي.
تأكد إصابة إبراهيم عادل لاعب المقاولون بقطع فى الرباط الصليبى
أثبت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مؤخراً، إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى، ومن المقرر أن يحدد اللاعب موعدا لإجراء العملية في أقرب وقت بعد الاتفاق مع الجهاز الطبي للفريق تحت إشراف الدكتور وائل نبيل، وكان المقاولون قد تعادل في وديته الأخيرة مع الجونة بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد عثمان أحمد عثمان في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري العام المقرر عودتها 6 أغسطس المقبل وذلك بعد فترة توقف استغرقت 147 يوما منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
رسميًا.. فيفا يمد عمل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة 4 أشهر
تلقي اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمد عمل اللجنة الخماسية في الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني لمدة 4 شهور مقبلة تنتهي في نوفمبر المقبل، علي أن يتم خلالها تعديل لائحة النظام الأساسي.
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