تسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق الأصفر حال عودته للقاهرة، بينما لايزال موقف الثلاثى الآخر مثار حيرة لجهاز الإسماعيلى لاسيما أن الفريق قارب على نهاية فترة الإعداد.

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الأهلى يبحث مع أزارو مستقبله بعد فسخ إعارته للاتفاق السعودى

يتواصل مسئولو النادى الأهلى مع المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الذى انتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة في التدريبات.